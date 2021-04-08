Erol hoca yüreklere su serpti

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner, BRT ekranlarında yayınlanan ‘Manşet+’ programına telefon bağlantısı ile katılarak, dün çıkan 88 vakanın ardından açıklamalarda bulundu.

VAKA SAYILARINDAKİ ARTIŞ... "ÇOK CİDDİ DEĞİL..."

Dr. Uçaner, vaka sayılarında ciddi bir artış yaşandığına dikkat çekerek, “Akabinde de düşüşü yaşamamız lazım. Bu artışın artık sonlanıp zirvede durması gerekiyor... Çok ciddi bir rakam değil… Ancak nüfusa oranla korkutucu bir rakam” dedi.

"ÖNEMLİ OLAN HASTANEYE YATAN HASTA SAYISI"

Bu süreçte bazı kriterlerin olduğunu aktaran Uçaner, 88 hastanın kaç tanesinin hastaneye yatırılacağının önemli olduğunu dile getirdi.

Şu an itibariyle 66 hastanın, Acil Durum Hastanesi’nde tedavi gördüğünü belirten Dr. Erol Uçaner, “Kontrolleri tamamlanan hastalar var. Bu rakamın da düşmesini bekliyoruz. Yatak sayılarımız belli. Bir odada iki hastanın oksijen ihtiyacını karşılayabilecek şekilde ihtiyaçlarımızı karşıladık” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in yurt dışında olduğunu da belirten Uçaner, Üstel’den 30 adet yatak istediklerini ve bu isteğin de karşılandığına işaret etti.

Uçaner, şu anda Acil Durum Hastanesi’nde 86 hastaya aynı anda hizmet verebilme şansları olduğunun da altını çizdi.