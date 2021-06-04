Eroin içmek için buluştuklarını itiraf eden 2 zanlı serbest...

Boğazköy’de 28 Mayıs 2021 tarihinde bir araç içerisinde şüpheli vaziyette oturan ve üzerlerinde yapılan aramada tasarruflarında 2 gram eroin türü uyuşturucu madde bulunan M.N.Ç ve O.O hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Yürütülen soruşturma kapsamında 6 günden beri tutuklu bulunan zanlılar, “Kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarruf” suçlamaları ile bugün teminat maksatlı Girne Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Zanlı O.O’nın polise verdiği ifadede MNÇ'nin tasarrufundaki eroin türü uyuşturucu maddeyi birlikte içmek için buluştuklarını itiraf ettiği öğrenildi.

Mahkeme, zanlıların yurt dışına çıkışının yasaklanması, seyahat belgelerine el konulması, 10’ar bin TL nakdi teminat yatırması, ayrıca zanlı M.N.Ç için 1 kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile serbest bırakılmalarına emir verdi.

Kıbrıs Postası

Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2021, 20:47