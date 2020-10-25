Erkut Şahali: “Askeri tesiste UBP’liler ile buluşmalar dahil her şey gözümüzün önünde yaşandı”

CTP’li vekil Erkut Şahali, Türkiye’de hükümetin seçim döneminde Ersin Tatar’ın taleplerine yanıt verdiğini, talebin Ersin Tatar’dan gittiğini iddia etti.

Eski tarım Bakanlarından Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili Erkut Şahali, Türkiye’de hükümetin seçim döneminde Ersin Tatar’ın taleplerine yanıt verdiğini, talebin Ersin Tatar’dan gittiğini iddia etti.

Katıldığı tv programında konuşan Erkut Şahali “Olup bitenler Kıbrıs türkünün hayrına değildir. Sayın Ersin Tatar (Türkiye’den müdahale iddialarını kastederek) olup bitenler konusunda rahatsızlık duymadı, dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti hükümeti de yapılanlarda sakınmadı.. Ersin Tatar’ın taleplerine yanıt verdi. Her şey gözlerimizin önünde yaşandı. Askeri tesiste UBP’liler ile buluşmalar dahil… Sayın Tatar, Rum basınına üstelik ‘Türkiye’nin adamı olmaktan gurur duyarım’ dedi. Keşke toplumumun adamıyım, deseydi…” diye konuştu.