Erhürman: "Vakalar artıyor ama hükümetin yarattığı kaos dolayısıyla test sayısı azaldı"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, son 24 saatte 6 bin 43 test yapılmasına tepki gösterdi.

Erhürman, “Test sayısı 6 bin 43, vaka sayısı 148. İki gün önce test sayısı 16 bin 850, vaka sayısı 137 idi. Vakalar artıyor ama hükümetin yarattığı kaos dolayısıyla test sayısı azaldı” dedi.

“Alınan kararlarla bu seviyelerde kalma riski büyük” diyen Erhürman, “Bu arada yaratılan kaos, kararın Resmi Gazete'de nihayet yayımlanmasına karşın bugün de devam etti” ifadelerini kullandı.

“HÜKÜMET AÇTIĞI YARALARI BÜYÜTMEKLE MEŞGUL”

CTP Lideri Erhürman, şöyle devam etti:

“Her şeyi yüzüne gözüne bulaştıran "hükümet" bir kurultayla, bir de sağlıkta, ekonomide ve eğitimde açtığı yaraları büyütmekle meşgul!”