Erhürman Sordu!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, çift PCR testi yaptırarak ülkeye gelen yolcuların imzaladıkları taahhütnameye uyulmaması takdirde ne tür bir yasal işlem olacağını ve yaptırımın ne olacağının açık olmadığına işaret etti.

Erhürman’ın konu hakkındaki paylaşımı şu şekilde;

“Çift PCR ile ülkeye gelen yolcular imzaladıkları taahhütname ile test sonucu çıkana kadar kendilerini verdikleri adreste izole etmeyi, temasta bulunmamayı, bu taahhüdü yerine getirmezlerse haklarında yasal işlem başlatılmasını kabul ediyorlar.

Peki ne tür bir yasal işlem olacak bu? Hangi yasadaki, hangi maddenin ihlali söz konusu? Yaptırımı ne? Bunlar taahhütnamede yok. Caydırıcı olmak isteniyorsa bütün bunların önceden düşünülmesi ve organize edilmesi gerekiyordu işte. Sürecin yönetilmesinden kastımız bu!”