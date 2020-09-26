Erhürman Sonuç Odaklı Müzakere Yürüteceğiz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman,
cepheleşmenin topluma büyük zarar verdiğini söyledi. Erhürman seçim döneminde gruplara
bölünen toplumun, seçimden sonra birleştirilmesinin çok güç olacağı uyarısı yaptı.
CTP lideri Tufan Erhürman, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan ‘Markaj’ programına katılarak
Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı. Kıbrıs sorununun çözümünü istediğini söyleyenlerin Kıbrıs
sorununun çözümüne ilişkin de bir şeyler söylemesi gerektiğini kaydeden Erhürman,
siyasetçinin sorunun çözümüne yönelik görüşleri olması gereğine vurgu yaptı.
Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik ihtimallerin belli olduğunu kaydeden ve bunları tek tek
sıralayan Erhürman “Benim önerdiğim federasyondur. Ya sizinki nedir?” diye sordu.
“SONUÇ ODAKLI MÜZAKERE SÜRECİ”
AB çatısı altında iki ayrı devlet veya konfederasyon isteyenlerin çıkıp bunu nasıl yapacaklarını
anlatması gerektiğini söyleyen Erhürman, yeniden ucu açık bir müzakere süreci değil, sonuç
odaklı müzakere süreci istediklerini vurguladı ve “Bizim kaybedecek bir neslimiz yoktur” dedi.
“MARAŞ’I BİZ AÇARIZ”
‘Maraş’ı açacağız’ diyenlerin nasıl açacaklarını da anlatmadığını söyleyen Erhürman, “Biz
açacağız diyoruz. ‘Bunu yaparken de uluslararası hukuka uygun olarak açacağız’ diyoruz.
Maraş’ın nasıl açılacağı BM Güvenlik Konseyi kararlarında bellidir” dedi.
Genel Sekreter Antonio Guterres’in seçimden sonra 5’li konferansı toplayacağı açıklamasını
da yorumlayan Erhürman sözleri şöyle sürdürdü: “Guterres’in açıklamasının seçimle
ilintilenmesi çok mümkündür. 5’li konferans talebinin orijinal sahibi Türkiye’dir. Mesele
Guterres’in seçime kısa bir süre kala bu açıklamaları yapması ve Türkiye Cumhuriyeti’nden
açıklamaların gelmesidir. Sonuç olarak bu bizim ne tarzımızı, ne tavrımızı değiştirir. Bu
meselenin diyalog yoluyla yürütülmesi gerekmektedir. Bu 5 rakamının içinde Türkiye de
vardır ve siz Türkiye ile diyalog kurarak, koordine ederek o konferansa gidersiniz.”