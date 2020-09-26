Erhürman Sonuç Odaklı Müzakere Yürüteceğiz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman,

cepheleşmenin topluma büyük zarar verdiğini söyledi. Erhürman seçim döneminde gruplara

bölünen toplumun, seçimden sonra birleştirilmesinin çok güç olacağı uyarısı yaptı.

CTP lideri Tufan Erhürman, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan ‘Markaj’ programına katılarak

Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı. Kıbrıs sorununun çözümünü istediğini söyleyenlerin Kıbrıs

sorununun çözümüne ilişkin de bir şeyler söylemesi gerektiğini kaydeden Erhürman,

siyasetçinin sorunun çözümüne yönelik görüşleri olması gereğine vurgu yaptı.

Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik ihtimallerin belli olduğunu kaydeden ve bunları tek tek

sıralayan Erhürman “Benim önerdiğim federasyondur. Ya sizinki nedir?” diye sordu.

“SONUÇ ODAKLI MÜZAKERE SÜRECİ”

AB çatısı altında iki ayrı devlet veya konfederasyon isteyenlerin çıkıp bunu nasıl yapacaklarını

anlatması gerektiğini söyleyen Erhürman, yeniden ucu açık bir müzakere süreci değil, sonuç

odaklı müzakere süreci istediklerini vurguladı ve “Bizim kaybedecek bir neslimiz yoktur” dedi.

“MARAŞ’I BİZ AÇARIZ”

‘Maraş’ı açacağız’ diyenlerin nasıl açacaklarını da anlatmadığını söyleyen Erhürman, “Biz

açacağız diyoruz. ‘Bunu yaparken de uluslararası hukuka uygun olarak açacağız’ diyoruz.

Maraş’ın nasıl açılacağı BM Güvenlik Konseyi kararlarında bellidir” dedi.

Genel Sekreter Antonio Guterres’in seçimden sonra 5’li konferansı toplayacağı açıklamasını

da yorumlayan Erhürman sözleri şöyle sürdürdü: “Guterres’in açıklamasının seçimle

ilintilenmesi çok mümkündür. 5’li konferans talebinin orijinal sahibi Türkiye’dir. Mesele

Guterres’in seçime kısa bir süre kala bu açıklamaları yapması ve Türkiye Cumhuriyeti’nden

açıklamaların gelmesidir. Sonuç olarak bu bizim ne tarzımızı, ne tavrımızı değiştirir. Bu

meselenin diyalog yoluyla yürütülmesi gerekmektedir. Bu 5 rakamının içinde Türkiye de