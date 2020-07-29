Erhürman: "Memleket yangın yeri"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, milletvekillerinin memleket meselelerini konuşmayacaksa, milletvekilliği yapmasının ve siyasetin içinde olmasının bir anlamı olmadığını söyledi ve Cumhrubaşkanlığı’na aday olduğu için, sadece Cumhrubaşkanlığı’na yönelik konuşmanın kabul edebileceği bir şey olmadığını vurguladı.

CTP lideri Tufan Erhürman, BRT’de “18. Saat” programına konuk olarak, Pembe Paşaoğluları’nın sorularını yanıtladı.

Gezici Araştırma Şirketi’nin siyasi araştırma raporunu değerlendiren Erhürman, anket sonuçlarının sahada gördükleri ile hiçbir şekilde örtüşmediğini söyledi.

“MEMLEKET ŞU AN YANGIN YERİ”

Memleketin şu anda yangın yeri olduğunu söyleyen Erhürman, kimilerinin bunun hala farkında ve ciddiyetinde olmadığını vurguladı.

Ekim ayında gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimini düşünerek, strateji yapanlardan olmadığını söyleyen Erhürman, “Her zaman gerçek meseleler ne ise onları konuştuk. Bunlar elbette Cumhurbaşkanlığı ile de ilgilidir. Çünkü buralarda liderlik yapmak gerekiyor. Şu anda saldım çayıra, Mevlam kayıra durumu ile karşı karşıyayız” dedi.

“RAKİPLERİM ÜZERİNDEN PRİM YAPMAM”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın kendisine doğrudan eleştiri yaptığını hiç görmediğini söyleyen CTP lideri Erhürman, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın çevresinden gelen eleştiriler olduğunu söyledi ve “İlerlerken ben her zaman önüme bakarım, arkama bakmam” dedi.

Erhürman ayrıca, “Bir seçim yarışında ben rakiplerim üzerinden prim yapmak derdinde olmam. Çünkü seçim yarışında olan herkesten beklediğim kendi yaptıklarını ve yapacaklarını anlatmasıdır. Sayın Akıncı, yapıyor yapmıyor o kendisinin anlatacağı bir şeydir. Ama ben o görevde olsaydım, yürütmenin bir kanadı olmamdan hareketle yetkilerimi kullanır, diyalog yolunu hükümetle, Türkiye ile, Güney Kıbrıs ile, Brüksel ile de sonuna kadar zorlardım” dedi.

“BU YÖNETİM İLE 11 EKİM’E GİDERKEN NE İLE KARŞILAŞACAĞIZ BİLEMİYORUM”

Sağlık alanındaki gelişmelerin, olumsuz yönde seyretmesi halinde Cumhurbaşkanlığı Seçiminin yeniden tartışılır hale geleceğini söyleyen Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı Seçiminin erkene çekilmesi önerisi yapıldığında benim söylediğim bu idi. Çünkü korktuğum şey de bu idi. Umarım başımıza gelmez ama yavaş yavaş görmeye başladığımız şey o. Bu şartlar altında bizim de daha tedbirli seçim propagandası yapmamız gerekiyor. İnsanlarımızı daha fazla korumamız gerekiyor. Ama bu yönetim zihniyeti ile 11 Ekim’e giderken ne ile karşılaşacağımızı kestiremiyorum” dedi.

“KIBRIS SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞACAĞIM”

Anayasa’nın 5’inci maddesinin yürütme yetkisi ve görevini Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu’na verdiğini de söyleyen Erhürman, Cumhurbaşkanı’nın kuracağı diyalogla yürütme içerisinde çok daha aktif olabilmesinin mümkün olabileceğini vurguladı ve “Dışarı ile de kuracağınız diyalogla, bu ülkenin ihtiyaçları konusunda daha fazla katkıda bulunabilmek mümkündür” dedi.

Kıbrıs sorunu konusunda da konuşan Erhürman, “Kıbrıs sorununun çözümü için gece gündüz çalışacağımın garantisini verebilirim. Ama bu ülkede hiç kimse ben gelirsem çözümü kesin getiririm diyemez. Çünkü Kıbrıs sorununu biraz bilen herkes, bunun sadece Kıbrıslı Türklerin sorunu olmadığını da bilir” dedi.

Türkiye ile de uyumu, pratikte görmek istediklerini söyleyen Erhürman, “Bu uyum laf üzerinden aynı şeyleri söylüyoruz ya da Türkiye’ye güzellemeler yapıyoruz üzerinden sağlanmaz” dedi ve hükümete yüklenerek “Siz Türkiye Cumhuriyeti’nden ne zaman yardım isteyeceğinizi bile bilmiyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti ile görüşüp pandemi hastanesi meselesini halledemez miydiniz?” diye sordu.