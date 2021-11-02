Erhürman: Krizin ortasında halk hükümetsiz kaldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi ( CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ada TV’de Cüneyt Oruç’un hazırlayıp sunduğu Gündem Özel Programına konuk oldu ve Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) kurultayının bittiğini ama 11 aydır yaşatılanları da unutmayacaklarını vurguladı. Türkiye ile ilişkilerin doğru zeminde olmadığına dikkat çeken Erhürman, var olan protokol düzeninin sürdürülebilir olmadığını da kaydetti.

11 aydır ortada hükümet diye bir şey olmadığına dikkat çeken Erhürman, krizin ortasında halkın hükümetsiz kaldığını vurguladı. Bunların bedelini halkın çok ağır ödediğini belirten Erhürman, toplumun çok ağır bedeller ödediğini kaydetti. Hükümeti kurma görevi alan birinci partinin görüşme trafiğine normalde ana muhalefet ile başlaması gerektiğini söyleyen Erhürman, “Bizimle en son görüşülecek. Saygı duyuyoruz” dedi.