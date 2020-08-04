Erhürman: Kıbrıs Türk halkının iradesi zarar görmüştür

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Kurul salonunda 3 siyasi başkanın mevcut olmadığını UBP-DP ve YDP Genel Başkanlarının Meclis oturumunda bulunmadığını belirtti.

Erhürman, “Bir süreden beri yeni bir hükümet formülüne ilişkin yeni dedikodular gündemdedir. Bir şey daha var o da 11 Ekimde Cumhurbaşkanlığı seçimi vardır. Ankara ziyaretinin bunlarla bir bağlantısı var mıdır yok mudur bilmiyoruz. Şayasının yapılması gerçekleşmesinden bile daha kötüdür. Ziyaret, Kıbrıs Türk halkını iradesi noktasında soru işareti olması ve özgüvene darbe getirilmesi açısından kötüdür. Özne olma mücadelesi verirken ve bunu herkese karşı gösterirken de AB ile de Güney Kıbrıs’la da doğru zeminde en iyi düzeyde diyaloğu kurmamız gerekiyor. Doğru zemin Kıbrıs Türk halkının iradesidir. Hepimizin malumudur ki ortada bir yeni koalisyon hükümetine ilişkin bu kadar tartışmanın bulunduğu ve ortada bir seçimin olduğu ortada iken Başbakan ve iki muhalefet vekilinin Ankara’ya davet edilmesi bir soru işareti oluşturur. Yetişti de Kıbrıs Türk halkı iradesiyle ilgili soru işaretleri sorarsa bu bizi yaralar. Bu hamle hiç de kabul edebileceğimiz bir durum değildir. Şuyu vukuundan beterdir. Herkesin kafasında soru işareti varsa zaten zarar gerçekleşmiş demektir. Son derece bu olayın bu şekilde gerçekleşmiş olmasından üzgünüm. Bundan sonra gerçekleştirilecek bir hamlenin Kıbrıs Türk halkının iradesi bakımından meşrulaştırılmış bir hamle olarak görülemeyecektir. Hükümetin yok hükmünde oluşunun üzerine bu gelişme tuz biber ekmiştir.”