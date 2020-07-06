Erhürman: “Karar, Tabipler’in açtığı davada ara emri çıkmasını önlemek için alındı”

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Tabipler Birliği’nin açtığı davaya saatler kala hükümetin Covid-19’u “Tehlikeli Bulaşıcı Hastalık” olarak ilan etmesi ve Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nı harekete geçirmesi konusunu değerlendirdi.

CTP lideri Erhürman, “Tabipler Birliği'nin açtığı davada ara emri çıkmasını önlemek için Bakanlar Kurulu kararı... Dava konusu Bakanlar Kurulu kararının bu akşam Sağlık Bakanlığı genelgesi ile tekrar yürürlüğe konulacağının ilanı...” ifadelerini kullandı.

Erhürman, tüm dünyanın aylardır pandemiyle uğraştığını, KKTC’deki ilk vakanın görülmesinin üzerinden dört ay geçtiğini ve şimdi “tehlikeli bulaşıcı hastalık” ilanının yapıldığını belirterek, şöyle devam etti:

“Kimseyi endişe ya da kaos yaratmakla, güveni zedelemekle suçlamayın. Siz varken endişe, kaos ve güvensizlik için başka kimseye ihtiyaç yok...”

Tufan Erhürman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “

“Tabipler Birliği'nin açtığı davada ara emri çıkmasını önlemek için Bakanlar Kurulu kararı... Dava konusu Bakanlar Kurulu kararının bu akşam Sağlık Bakanlığı genelgesi ile tekrar yürürlüğe konulacağının ilanı... Bütün dünya aylardır pandemiyle uğraşırken, ilk vakanın görülmesinden dört ay sonra "tehlikeli bulaşıcı hastalık" ilanı... Bugüne kadar verilen Bakanlar Kurulu kararlarının hukuka aykırı olduğunu açıklamaksızın, hukuka aykırı olduğu kabul edildiği için kararların iptali...

Kimseyi endişe ya da kaos yaratmakla, güveni zedelemekle suçlamayın. Siz varken endişe, kaos ve güvensizlik için başka kimseye ihtiyaç yok...”