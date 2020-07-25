Erhürman: "İçimiz rahat, gençler kültürümüzü yaşatıyor"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Lefkoşa Surlariçi'nde Kıbrıs'ın önemli bir kültürünü nesillerdir devam ettiren nam-ı diğer "İskemleci Özkan Usta"nın atölyesini ziyaret etti.

Usta Özkan Öke ve hasır iskemlecilik kültürünü devam ettirecek olan çırak Erkin Aday ile bir fotoğrafını paylaşan Erhürman, "Özkan Abi yıllardır üretiyor, kültürümüzü yaşatıyor. Ama şimdi içimiz daha rahat. Gelecekten endişemiz yok çünkü sevgili Erkin de devrede" yorumunda bulundu.

Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Hasır iskemlelerin arasında Cumartesi iş sonrası öğlen sohbeti. Bir yanımda Usta (Özkan Öke), diğer yanımda çırak (Erkin Aday). Özkan Abi yıllardır üretiyor, kültürümüzü yaşatıyor. Ama şimdi içimiz daha rahat. Gelecekten endişemiz yok çünkü sevgili Erkin de devrede. Üreterek var olacağız #üretenyokolmaz."