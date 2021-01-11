Erhürman: "Hükümet yalnızca günlük işleri yapmakla mükellef"

Cumuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ersan Saner'in erken seçim çağrısının ardından hükümetin yalnızca günlük işleri yapmakla mükellef olduğunu belirtti; atamaların, Kamu Hizmeti Komisyonu dışında yapılacak istihdamların, vatandaşlıkların seçim maksatlı olacağını kaydederek, "Bunlar kabul edilemez" dedi.

Erhürman, siyasi partilerin, hükümetin yarattığı kaostan ülkeyi salimen çıkaracak adımları atmakla mükellef olduğunun da altını çizdi.

Erhürman'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

"Sn. Saner'in erken seçim çağrısının ardından bu hükümet artık yalnızca acil, günlük, idari işleri yapmakla mükelleftir. Bu saatten sonra bunların dışına çıkarak yapılacak işlemler (atamalar, Kamu Hizmeti Komisyonu dışında yapılacak istihdamlar, vatandaşlıklar, ihaleler, vb.) seçim maksatlı olur ve kabul edilemez. Meclis'teki siyasal partiler olarak, pandemi koşullarında hükümetin yarattığı bu kaostan ülkeyi salimen çıkaracak adımları atmakla mükellefiz. CTP bugüne kadar olduğu gibi bu dönemde de bu sorumluluk bilinciyle hareket edecektir."