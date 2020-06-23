Erhürman, 'Hükümet ciddi değil'

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki

heyet, bugün Dikmen bölgesindeki esnafı ziyaret etti, sorunları dinledi. Erhürman

ayrıca Dikmen Belediyesi’ni de ziyaret ederek pandemi sürecindeki hizmetlerinden

dolayı Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’ye plaket takdim etti. Erhürman’a Dikmen

gezisinde Girne milletvekilleri Fazilet Özdenefe ve Fikri Toros, ilçe yöneticileri ve

partililer eşlik etti. Pandemi sürecinde ve sonrasında yaşanan sorunların dile

getirildiği ziyaretlerde, çözüm önerileri ele alındı, görüş alış verişinde bulunuldu.

“ESNAF ENDİŞELİ”

Dikmen esnafını ziyareti esnasında konuşan Genel Başkan Tufan Erhürman, pandemi

sürecinin ardından dükkanlarını açan esnafın yaşananlardan dolayı endişeli olduğuna

dikkat çekti. Erhürman, iş yerlerinin 3 ay boyunca kapalı kaldığına ancak başta

pandemi hastanesi ve personel olmak üzere sağlık alanındaki eksikliklerin hala

giderilememiş olmasından dolayı esnafın dışa açılma konusunda endişeler yaşadığına

değindi. Birçok insanın bu dönemde işsiz kaldığını, maaşını tam alamadığını ve iş

yerlerinin batma noktasına geldiğini kaydeden Erhürman, hükumetin insanların bu

kadar ağır bedeller ödeyerek kendisine kazandırdığı zamanı kullanamadığını belirtti.

“HÜKÜMET CİDDİ DEĞİL”

Ziyaretlerinde son günlerde gündemi meşgul eden ‘Özel Jet’ krizine de değinen

Erhürman sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu ülkeye birileri Bakanlar Kurulu kararı ve özel

izin olmamasına rağmen giriş yaptı. Gümrük kontrolü yapılmadı. Bunlara ek olarak

karantina koşulları da ihlal edildi. Dahası karantina koşullarını ihlal edenlerin temas

ettiği insanlarımızla ilgili hiçbir önlem alınmadı. Yaşananlar hukuka aykırıdır ve bu

sadece tek bir bakanın değil, Bakanlar Kurulu’nun sorunu olmasına rağmen tek bir

kişi görevden alınarak sorunu çözdüklerini sanıyorlar. Tüm bunlar yaşanırken,

hükümet edenler 1 Temmuz’da karantina uygulaması olmaksızın girişleri serbest

bırakıyor. Görüyorum ki Dikmenliler de 1 Temmuz’daki açılımlardan endişe duyuyor.

Halkımıza 1 Temmuz sonrasındaki ‘yeni normal’ için ‘Ne olur 1 Temmuz’dan sonra

maskelerinizi takın, sosyal mesafeyi koruyun, bugün davrandığımız kadar rahat

davranmayalım’ diyorum çünkü karşımızda güvendiğimiz ve ciddiyetine inandığımız

bir hükümet yok.”