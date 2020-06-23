Erhürman, 'Hükümet ciddi değil'

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki
heyet, bugün Dikmen bölgesindeki esnafı ziyaret etti, sorunları dinledi. Erhürman
ayrıca Dikmen Belediyesi’ni de ziyaret ederek pandemi sürecindeki hizmetlerinden
dolayı Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’ye plaket takdim etti. Erhürman’a Dikmen
gezisinde Girne milletvekilleri Fazilet Özdenefe ve Fikri Toros, ilçe yöneticileri ve
partililer eşlik etti. Pandemi sürecinde ve sonrasında yaşanan sorunların dile
getirildiği ziyaretlerde, çözüm önerileri ele alındı, görüş alış verişinde bulunuldu.
“ESNAF ENDİŞELİ”
Dikmen esnafını ziyareti esnasında konuşan Genel Başkan Tufan Erhürman, pandemi
sürecinin ardından dükkanlarını açan esnafın yaşananlardan dolayı endişeli olduğuna
dikkat çekti. Erhürman, iş yerlerinin 3 ay boyunca kapalı kaldığına ancak başta
pandemi hastanesi ve personel olmak üzere sağlık alanındaki eksikliklerin hala
giderilememiş olmasından dolayı esnafın dışa açılma konusunda endişeler yaşadığına
değindi. Birçok insanın bu dönemde işsiz kaldığını, maaşını tam alamadığını ve iş
yerlerinin batma noktasına geldiğini kaydeden Erhürman, hükumetin insanların bu
kadar ağır bedeller ödeyerek kendisine kazandırdığı zamanı kullanamadığını belirtti.
“HÜKÜMET CİDDİ DEĞİL”
Ziyaretlerinde son günlerde gündemi meşgul eden ‘Özel Jet’ krizine de değinen
Erhürman sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu ülkeye birileri Bakanlar Kurulu kararı ve özel
izin olmamasına rağmen giriş yaptı. Gümrük kontrolü yapılmadı. Bunlara ek olarak
karantina koşulları da ihlal edildi. Dahası karantina koşullarını ihlal edenlerin temas
ettiği insanlarımızla ilgili hiçbir önlem alınmadı. Yaşananlar hukuka aykırıdır ve bu
sadece tek bir bakanın değil, Bakanlar Kurulu’nun sorunu olmasına rağmen tek bir
kişi görevden alınarak sorunu çözdüklerini sanıyorlar. Tüm bunlar yaşanırken,
hükümet edenler 1 Temmuz’da karantina uygulaması olmaksızın girişleri serbest
bırakıyor. Görüyorum ki Dikmenliler de 1 Temmuz’daki açılımlardan endişe duyuyor.
Halkımıza 1 Temmuz sonrasındaki ‘yeni normal’ için ‘Ne olur 1 Temmuz’dan sonra
maskelerinizi takın, sosyal mesafeyi koruyun, bugün davrandığımız kadar rahat
davranmayalım’ diyorum çünkü karşımızda güvendiğimiz ve ciddiyetine inandığımız
bir hükümet yok.”