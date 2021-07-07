Erhürman devletin zirvesine Ali Bizden olayını sordu

‘Milli güvenliğe aykırı davranış’ ithamıyla Türkiye’ye alınmayan ve "11 saat boyunca 'kabul edilemez yolcular' odasında kilitli kalıp”, sabah saatlerinde KKTC’ye dönen, Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eski basın sorumlusu Ali Bizden’in yaşadıklarıyla ilgili konuşan CTP Lideri Tufan Erhürman; Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Dışişleri Bakanı’nın şu ana kadar konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmamasına dikkat çekti.

“KABUL EDİLEMEZ”

Erhürman, Bizden’in Türkiye Cumhuriyeti’ne girişinin, soyut “güvenlik” gerekçesi ile engellenmesini ve Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakan Saner ile Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’nun şu ana kadar konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmamalarının kabul edilebilir olmadığını kaydetti.

“KAMUYOUNUN AYDINLATILMASI, KAÇINILMAZ BİR GEREKLİLİK”

Erhürman, KKTC yetkili makamlarının Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamlarıyla derhal temasa geçmesi ve kamuoyunun konuyla ilgili olarak aydınlatılmasının “kaçınılmaz bir gereklilik” olduğunu vurguladı.

“DEMOKRASİ VE DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ, KIBRIS TÜRK HALKI İÇİN VAZGEÇİLMEZ TEMEL BİR İLKEDİR”

Demokrasi ve düşünce özgürlüğünün, Kıbrıs Türk halkı açısından “vazgeçilmez temel ilke” olduğunu ifade eden Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında ve sonrasında yaşananlar bu ilkeler doğrultusunda değerlendirilmeli” dedi.

CUMHURBAŞKANI, BAŞBAKAN VE DIŞİŞELRİ BAKANINI AÇIKLAMA YAPMAYA DAVET ETTİ

CTP lideri, gerek tek tek Kıbrıslı Türklerin, gerekse KKTC’nin Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerinin bu ilkeler doğrultusunda şekillenmesi için KKTC makamlarının azami dikkat ve özenin gösterilmesi konusunda istişarelerini gerçekleştirmesi gerektiğini vurguladı.

“Kıbrıs Türk halkının ve KKTC’nin Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerinde yeni gerginlik noktalarının ortaya çıkması hiç kimsenin arzu etmemesi gereken bir durumdur” diyen Erhürman, “Sn. Tatar’ın, Sn. Saner’in ve Sn. Ertuğruloğlu’nun bu gerekliliği hassasiyetle akılda tutarak, kamuoyunu tatmin edecek bir açıklama yapma ve sorunları hızla giderme borcu vardır” dedi.