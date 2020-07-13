Erhürman'dan Meclis'te Diyalog TV Örneği

Diyalog TV’nin uydudan yayınının kesilmesi konusu üzerinden konuşaya başlayan Erhürman, Diyalog TV’nin Türk hukukuna aykırı davrandığının iddia edilerek kapatıldığına değindi.

Uyduya çıkma meselesinin dünyaya sesini duyurma meselesi olduğunu kaydeden Erhürman, bunun önemine değindi.

Erhürman, Diyalog TV’nin kapatılmasının Türk Hukuku kurallarına göre değerlendirildiğini dile getirdi. 4’lü koalisyon hükümeti döneminde dile getirdikleiri kendi yayın platformumuzu kurma konusunun yaşanan bu olaydan sonra gündeme alınmasının elzem olduğunu kaydetti.

Diyalog TV’nin uydudan yayınının kesilmesi ile birlikte KKTC’de izlenilirliğinin yitirildiğini kaydeden Erhürman, bu ve benzeri olayları yaşamamak için kendi hukukumuza göre karar verebilmek için KKTC’nin kendi yayın platformunu kurması gerektiğini belirtti.

Petrol fiyatlarına yapılan zam ile ilgili de konuşan Erhürman, akaryakıta yapılan zammın piyasada domino etkisi yarattığını kaydetti. Hayat Pahalılığını da etkiyecek olan akaryakıt zammının olmaması gerektiğini kaydeden Erhürman, fiyat istikrar fonunun ne kadar bindirildiğinden bahsetti.

Eğitimdeki sorunlara değinen Erhürman, seçim döneminde kadrolu öğretmen alınamayacağının sonucu olarak geçici öğretmen alınmasının kötüye kullanılmaması gerektiğini ve konu ile ilgili takipte olacaklarını kaydetti.