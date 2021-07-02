Erhürman'dan Maraş uyarısı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından Maraş açılımı ile ilgili paylaşımda bulundu.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun dünkü konuşmasını dikkatle dinlediğini belirten Erhürman, "Maraş'ta atılacak adımların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ihlal etmeyeceğini söyledi" dedi.

"Bizim de yıllardır söylediğimiz bu" diyen Erhürman, Maraş'ın uluslararası hukuka uygun biçimde açılmasının yalnızca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin mülkiyet hakkına ilişkin kararlarına uymakla mümkün olmadığını kaydetti.

BMGK kararlarına da uymak gerektiğini vurgulayan Erhürman, "Örneğin 550 sayılı BMGK kararında kapalı Maraş'ın BM idaresine devredilmesinden söz ediyor. Tam da bu noktada BM ile bu idare meselesini istişare/müzakere etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Maraş’ta statükoyu sarsacak, kapsamlı çözüm yönünde motivasyon sağlayacak ve Kıbrıslı Türkleri uluslararası hukukla, uluslararası toplumla buluşturacak adımın BMGK kararlarına da uymaktan geçtiğini işaret eden Erhürman, "Yoksa Maraş’ı 'ziyarete açmak' ya da BM ile istişare/müzakere etmeksizin Maraş’ta kapsamlı bir açılmaya gitmek Kıbrıslı Türkler açısından uluslararası alanda yeni sorunlar yaratmaktan başka hiçbir işe yaramaz" dedi.