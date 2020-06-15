Erhürman: Bu hükümete artık zerre güvenimiz yoktur

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman Meclis'teki konuşmasında sürecin başından beri hem sağlıkta hem ekonomide krizden geçildiğini ve krizi yönetebilmek için halkın güvenini sağlamak gerektiğini söylediklerini belirtti.

Hükümetin güveni sağlayabilmek için tek ağızdan konuşmayı becerebilmesi gerektiğini ancak bunların hiçbirine bugüne kadar bir defa bile uyulmadığını söyledi.

Erhürman şöyle konuştu: “Dün yaşanan bir rezalettir. Halen daha burada oturup burada konuşanlara laf atma cüretini gösteriyorsunuz. Sizin kendi bakanınız size bişeyler söylüyor. Tüm bakanlar başka başka şeyler söyler. Çelişen bakanlar birbirine mesajlar gönderir. Kulaklarınızı kapadınız. Bu ülkenin başbakanı koordinasyonu sağlamakla mükelleftir. Açıklama bekliyoruz ama 3 maymunu oynuyor Başbakan. Ne fark eder hangi kapıdan girdiği. VIP’den değil de itfaiyeden girdiğinde sorunlar ortadan kalkar? Turizm Bakanı dedi ki Lapta Belediye Başkanının talebi üzerine geldi.

Başkan bana davet dediğiniz şeyin metnini yolladı. Yazı şöyle diyor: “30 Temmuz 2020 tarihine kadar teminatı uzattığınız bildiririz.” Diyor. İnternet üzerinden neden konuşulmuyor. Nedir burada yapmaya çalıştığınız. Konumuz bu memleketi nasıl yönetir gibi yaptığınızdır. Bu şekilde yönetemezsiniz. Güvenimiz sıfırdır artık. Bu saatten sonra hükümetin hatalarının sorumluluğunu alma kararımızı da geri alıyoruz”