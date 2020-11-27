Erhürman: 'Bu bir değerlendirme toplantısı, çarpıcı sonuç beklenmesin'

Beş parti lideri, özel yemekte bir araya geldi... CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, parti başkanlarıyla genel bir değerlendirme yapacaklarını belirterek, 'geniş tabanlı, teknokrat hükümet' vurgusunu yineledi.

Hükümet kurma çalışmaları kapsamında, CTP’nin daveti üzerine beş parti başkanı Lefkoşa'daki Valide Hanım Konağı'ndaki yemekte bir araya geldi.

5 parti başkanının katıldığı yemek öncesi TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve HP Genel Başkan Vekili Yenal Senin basına açıklama yapmadı.

Yemek öncesi basına kısa bir açıklama yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Parti Meclisi’nden aldığı yetkiyle partilerle temaslara devam ettiğini belirtti.

Erhürman, partilerle görüşmelerinde geniş tabanlı ve teknokratların ağırlı olduğu bir formül üzerinde durulduğunu anımsattı.

"BU BİR DEĞERLENDİRME TOPLANTISI"

Parti Meclisi’nden aldığı yetkiyle temaslara devam ettiğini ve bu kapsamda 6 parti başkanını yemeğe davet ettiğini söyleyen Erhürman, UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner’in toplantısı olması sebebiyle katılamadığını dile getirdi.

Bu akşam parti başkanlarıyla genel bir değerlendirme yapacaklarını aktaran Erhürman, “Benim tercihim yüz yüze her şeyi konuşabilmektir. Aslında 6 partinin bunu yapabilmesini istedik. Mesele memleketle ilgilidir. Siyasi partiler birlikte mücadele etmek zorundadır. Bugün bir sonuca varmadan öngörüşme yapılmasını istedik” dedi.

Yemek sonrası çarpıcı bir açıklama beklenmesini istemeyen Erhürman, bugün genel bir değerlendirme yapılacağının altını çizdi. Cumartesi gününü belli bir noktaya varmak için hedef belirlediklerini belirten Erhürman, yemekte alınan verileri Parti Meclisi’nde değerlendireceklerini kaydetti.