Erhürman: “Bir bakanın istifası ya da görevden alınması yetmez”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada geçtiğimiz günlerde yaşanan ‘özel jet’ olayının ardından bir bakanının görevden alınmasının yetmeyeceğini söyledi.

Erhürman’ın açıklaması şu şekilde:

“Demek ki tekrar tekrar söylemek gerekiyor: Ortada Bakanlar Kurulu kararı yok. Yani izin yok. Uçak izin olmamasına karşın ülkeye iniyor. Bütün Bakanlar Kurulu üyelerinin de bundan haberi var. Gümrük kontrolü de yapılmıyor. Karantinadan çıkış da var. Ve bütün bunların sorumlusu yalnızca bir bakan öyle mi? Bir bakanın istifası ya da görevden alınması yetmez. Çıkıp bu halka tam olarak ne yaşandığını, kimin, neyi, neden yaptığını açıklayacaksınız...”