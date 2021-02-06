Erhürman: Asgari ücret de nihayette bu hükumetin yüzüne gözüne bulaştı!”

Asgari Ücret Saptama Komisyonunun dünkü ‘gergin’ toplantısının ardından işçi tarafı toplantıyı terk etmesine rağmen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücretin ‘kabul edildiğini’ duyurmuştu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, yaşanan durumun karmaşaya neden olduğunun altını çizerek, “Şimdi açıklanan karar yok hükmünde mi, yoksa var mı? Bu kadar sıkıntının içinde bu ‘karar’ da mahkemelik oldu. Kısacası asgari ücret de nihayette bu hükumetin yüzüne gözüne bulaştı!” ifadelerini kullandı.

Erhürman’ın paylaşımı şu şekilde:

"Asgari Ücret Saptama Komisyonu'nda işveren tarafının toplantıya katılması bir türlü sağlanamadı. İşçi tarafı toplantıya katıldı ama toplantıyı terk etti. Yasada 9. maddenin 3. fıkrası Komisyon kararları üyeler tarafından imzalanır diyor. İşçi tarafı imzalamadı.

Şimdi açıklanan karar yok hükmünde mi, yoksa var mı? Bu kadar sıkıntının içinde bu 'karar' da mahkemelik oldu. Kısacası asgari ücret de nihayette bu hükumetin yüzüne gözüne bulaştı!"