Erhan Arıklı’dan sporculara 'olimpik havuz müjdesi'

Su Sporları Federasyonu’nu kabul eden Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı rekortmen sporcularla buluşurken, olimpik havuz müjdesi de verdi.

Rekortmen su sporcuları, Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile bir araya geldi.

Arıklı ile konuşan sporcular ve eğitmenleri, yetersiz durumlarda çalıştıklarını buna rağmen pes etmeyip başarılarını üzerine başarı kattıklarını söylerken, Arıklı onları mutlu edecek bir müjde verdi.

Arıklı konuşmasında “En büyük arzumuz Türkiye’de yarışabilecek sporcularımız olması ki daha motive olabilelim. Halkın psikolojik olarak ambargo fobisi yavaş yavaş ortadan kalkmalı. Gençlerimiz müsabakalara katılırken daha iyiye ulaşmak için yarışır ve sürekli derecesini yükseltmeye çalışır. Günün sonunda da daha iyi bir platformda yarışmak ister. Ülkede kalırsak ve bu şekilde yaşamaya devam edersek gençlerin motive olması mümkün değil. Başarılı sporcularımızı daha iyi motive edebilmek adına da özellikle rekortmen sporcularımız için ödüllendirme yapılacaktır, bunun için tüm çalışmalarımız yapılmıştır. Ayrıca önümüzdeki yıl Metehan’a 50 metre uzunluğunda olimpik havuz yapacağız" dedi.