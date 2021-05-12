Erhan Arıklı’dan Bertan Zaroğlu’na: “Kalırsa seviniriz, giderse de kimsenin arkasından yas tutmayız”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Havadis Web TV’de yayınlanan bir programa canlı bağlantı ile katılarak, YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu’nun 'toplu' bir şekilde istifa ederek, yeni bir parti kuracakları yönündeki iddialara yanıt verdi.

Arıklı, herhangi bir istifa dilekçesinin henüz gelmediğini ifade ederek, “Bertan Zaroğlu’nun partiden istifa etmesine üzülürüz. Kendisinin ve arkadaşlarının istifasını istemeyiz. Ancak giderse arkasından da yas tutmayız…” şeklinde konuştu.

Zaroğlu’nun 'partinin, üye istifalarında zorluk çıkarttıkları' yönündeki iddiasına da yanıt veren Arıklı, “Toplu istifalardan ne kast ettiğini anlamış değiliz. Üye gelir, istifasını sunar yetkili kişilere onlar da onaylar…” dedi.

Aynı kalemden çıkan 70-80 tane imzadan bahsedildiğini belirten Arıklı, “Şu kadar imzayla hava içerisine girecekse karnımız tok. İstifaları engelleme gibi bir durumumuz yok. Bize zaten herhangi bir istifa dilekçesi de gelmedi” ifadelerini kullandı.

“ÜST KOMİTE’NİN İNSAFA GELMESİNİ İSTİYORUZ”

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin ekonominin biraz canlanması kapsamında alınması gereken tedbirlere izin vermediğini öne süren Erhan Arıklı, Ramazan Bayramı çerçevesinde açılımlar yapılabileceğini, kapalı devre turizm uygulamasına da charter seferler eklenebileceğini dile getirdi.

“Ekonominin biraz canlanmasına izin verebilirdik” diyen Arıklı, Üst Komite’nin ‘hayır’ dediğini ve ‘yargı bende, siz karar alamazsınız’ dediğini aktardı.

Arıklı, Üst Komite’nin insafa gelmesini istediklerini de ifade ederek, hayatı ucuzlatmayla ilgili çalışmaların ise devam ettiğini belirtti.

Kıbrıs Postası