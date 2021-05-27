Erhan Arıklı: “Yeni olgu ve itiraflar doğrultusunda Adalı dosyası açılmalı”

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı da “bir suç örgütü liderinin yaptığı ifşaatlarda Kutlu Adalı cinayetine atıfta bulunulmasının çok önemli olduğunu” söyledi.

Bu açıklamalardan sonra cinayetin yeniden araştırılması gerektiğini belirten Arıklı, itiraf doğrultusunda dosyanın yeniden açılmasının hukuki bir durum olduğunu ve YDP olarak önergeye evet demelerinin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Geçmişte defalarca hükümete gelinmiş olunmasına rağmen bu ve benzeri faili meçhul cinayetler konusunda hiç söz söylemeyen muhalefetin bu konuda rol kapmaya çalışmasının manidar olduğunu söyleyen Arıklı, cinayete kendisinin de adının karıştırılmaya çalışıldığına işaret etti.

Bir gazetecinin 1990 yılında kendisinin Kutlu Adalı’ya yazdığı nazik bir mektubun içindeki bir cümleyi cımbızlayarak “Arıklı, Kutlu Adalı’yı hedef gösterdi, tehdit etti” gibi haberlerle kendisini hedef gösterdiğini söyleyen Arıklı, ilgili mektubu okudu.

“Komite eğer bunun gibi saçma sapan iddiaları da inceleyecekse, vakit kaybı” diyen Arıklı, Özyiğit’in bu konuyla ilgili açıklamalarına işaret etti.