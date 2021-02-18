Erhan Arıklı: "Vurgunculardan çok EL-SEN karşımızda... Size ne oluyor kardeşim?"

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, KTV’de Erçin Şahmaran’ın sunduğu ‘Objektif’ adlı programa konuk oldu.

"BU ŞARTLARDA KAPANMANIN ANLAMI YOK"

Sağlıkta iyi bir noktaya gelindiğini kaydeden Arıklı, verilere bakarak konuştuğunu, bu şartlarda kapanmanın anlamı olmadığını söyledi.

Ekonominin sağlığın önüne geçtiğini ifade eden Arıklı, “Toplumun büyük kesimi ekonomik sıkıntı içinde. Devlet elinden gelen tüm imkanlarıyla zor durumdaki sektörlere yardım etmeye çalışıyor ancak maliyenin durumu ortada” dedi.

Kapanma dolayısıyla Mart ayının çok daha kötü geçeceğini dile getiren Arıklı, kademi açılıma eleştiri getirenleri işaret ederek, “Kapanmayı önerenler ekonomik reçeteyi de önermek zorunda” ifadelerini kullandı.

"VURGUNCULARDAN ÇOK EL-SEN KARŞIMIZDA"

KIB-TEK’te yıllardan beri süregelen vurgunun üzerine gittikleri söyleyen Arıklı, KIB-TEK’te açılan akaryakıt taşıma ihalesi başta olmak üzere bazı ihaleleri durdurarak uluslararası ihaleye çıkılması için çalışma başlattıklarını, adrese teslim ihalelerin önüne geçmeye ve KIB-TEK’teki vurgunu önlemeye çalıştıklarını ifade etti.

Vurgunculardan çok karşılarına EL-SEN’in çıktığını belirten Arıklı, “Size ne kardeşim. Sen emekçinin hakkını koru. EL-SEN güya emekçinin hakkını arayan bir sendika. Ne diye karşımıza çıkıyorsunuz? Kurum her ay milyonlarca lira fazladan para ödemekten kurtulacak. 38 dolara ihale edilmeye çalışan ihaleyi iptal edip 30 doların altına inmeye çalışıyorsam kuruma kazandıracaksam neden yanımızda değil de karşımızdasınız?” sözleriyle EL-SEN’i eleştirdi.

"ASGARİ ÜCRET SEKTÖREL BAZDA BELİRLENMELİ"

Asgari ücret konusuna da değinen Arıklı, asgari ücretin sektörel bazda belirlenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Tüm dünyadaki uygulama gibi bizde de sektörel bazda belirlenmeli. Bir tarafta işçi bir tarafta işveren ortada devlet... Böyle olmuyor" dedi.

YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu'nun adaylığının sorulması üzerine Arıklı, "Demokratik bir kurultay seçimi olacak. Bertan ile aramızda sorun yok. Sosyal medyada Bertan ile aramızın bozulmasını isteyenlerin olduğunu görüyorum" dedi. YDP'deki görev değişikliğini işaret eden Arıklı, "Görevden aldığımız arkadaşlar. Beran Zaroğlu'nu destekliyorlardı. Benim yardımcım olup, onları destekliyorlar. Bunu onlar için yaptım. Gönül rahatlığıyla kampanyalarını yürütebilirler" diye konuştu.