Erhan Arıklı, test kuyruğuyla ilgili konuştu: “Neden kıyamet kopartıldı anlamış değilim”

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, bugün özellikle Lefkoşa ve Mağusa’daki PCR merkezleri önünde oluşan yığılmalara toplumun neden tepki gösterdiğini anlamadığını ifade etti.

Gazeteci Ali Baturay'ın sunduğu 'Markaj' programında konuşan Arıklı, “Fotoğrafları gördüm, insanlar açık havada, maskeli bir şekilde duruyorlar. Neden kıyamet kopartıldı anlamış değilim. En saygın entelektüeller bile hakaret için bu fotoğrafları kullandı, kendilerine malzeme yaptı” dedi.

Sosyal medyada oluşan tepki üzerine Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin PCR test işlemlerini iptal ettiğini söyleyen Arıklı, “İş mi bu yani? Açık havada, bir metre mesafeyle duruyor insanlar. Neden bu kadar eleştirdiniz? Bu şiddetli tepki yüzünden Bakan iptal etti” şeklinde konuştu.