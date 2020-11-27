Erhan Arıklı ‘teknokrat kabineden neden vazgeçtiklerini’ açıkladı

UBP Genel Başkan vekili “Ersan Saner’in hükümetin kurulamamasından ötürü YDP’yi ve milletvekili Bertan Zaroğlu’nu işaret ettiği” yönündeki soru üzerine Erhan Arıklı, “Zaroğlu görüşmelerde yoktu, görüşmeleri yürüten bendim, bizden kaynaklı bir sıkıntı olmadı. Çağman'ın çıkışı sonrası teknokrat kabineye (bu kez) 'evet' dersek adeta DP tarafından veto yemiş vekiller pozisyonuna düşeriz dedik” yanıtını verdi.

Hükümeti kurma görevi Tufan Erhürman’da. Ancak geriye dönük yaşanan senaryolar değerlendirilmeye devam ediyor.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı “2022 Haziran tarihinde önce erken seçim kaçınılmaz görünüyor… Bu sebeple hangi model olursa olsun tarih belirlenmeli…” dedi.

“Ersan Saner’in hükümetin kurulamamasından ötürü YDP’yi ve milletvekili Bertan Zaroğlu’nu işaret ettiği” yönündeki soru üzerine ise Erhan Arıklı katıldığı tv programında şöyle konuştu;

“ZAROĞLU GÖRÜŞMELERDE YOKTU”

“Asla böyle bir şey söz konusu olmadı. Zaroğlu kardeşim özelikle bu dönemde PM kararı doğrultusunda kararların arkasında oldu. Zaroğlu görüşmelerde yoktu ayrıca… Görüşmeleri yürüten bendim, bizden kaynaklı bir sıkıntı olmadı. Teknokrat kabineye de evet diyebileceğimizi söylemiştik. Ama DP’li Koral Çağman’nın açıklaması ortaya bomba gibi düştü. Sonra biz dedik ki teknokrat kabineye (bu kez) evet dersek adeta DP tarafından ya da Serdar Denktaş tarafından veto yemiş vekiller pozisyonuna düşeriz dedik ve kabullenmemiz mümkün değil dedik”.

Kıbrıs Postası