Erhan Arıklı; Maraş Edebiyatı Yapmayın, Maraş'ı Açın

YDP Genel Başkanı Arıklı, Kapalı Maraş konusunda yaptığı yazılı açıklamada, Hükümet ortaklarının Maraş’ı açma konusunu seçim malzemesi olarak kullandığını savundu.

Arıklı, “Maraş’ı açmak bu Hükümet için 5 dakikalık bir Bakanlar Kurulu kararı ister. Bakanlar Kurulu derhal toplanır. Maraş’ı askeri bölge kapsamından çıkarır ve Taşınmaz Mal Komisyonuna devreder. Gerisi TMK’nın işidir. Bu kararı üretmek bu kadar basit iken ve mevcut hükümet bu konuda karar almaktan bu kadar acizken, halkı kandırmak için Maraş’ı bir seçim malzemesi olarak kullanmak en hafif tabirle ayıptır” dedi.

Maronit’lerin Kuzey’deki köylerine dönmeleri konusunda da alınmış bir karar bulunduğunu anımsatan Arıklı, “Maronit açılımını bile gerçekleştirememişken ve bu konuda bir adım dahi atılamamışken, şimdi hangi yüzle Maraş’ı açmaktan bahsediyorlar anlamak mümkün değil. Hükümet ortaklarını halka yalan söylemekten vaz geçmeye ve halka dürüst davranmaya davet ediyorum” dedi.