Erhan Arıklı: “Komplo mu? Dandik test kiti mi?”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı, hem özel hastanelerde, hem de Amerikan Sağlık Örgütü’nün onayladığı test kiti ile PCR testi yaptırdığını, tüm sonuçların negatif çıktığını belirterek, “ama Sağlık Bakanlığı hala ‘düşük pozitif’ iddiasında” dedi.

Arıklı, hem özel hastanelerde, hem de Amerikan Sağlık Örgütü’nün onayladığı test kiti ile PCR testi yaptırdığını, tüm sonuçların negatif çıktığını belirterek, “ama Sağlık Bakanlığı hala ‘düşük pozitif’ iddiasında” ifadelerini kullandı.

“BANA KOMPLO KURDUNUZ DEMEYECEĞİM ÇÜNKÜ SAĞLIK EKİBİNE GÜVENİYORUM”

Arıklı, “Bana komplo kurdunuz ve seçim kampanyasından beni uzak tutmak istiyorsunuz demeyeceğim çünkü Bakanlık’taki ve hastanedeki sağlık ekibine güveniyorum. Laboratuvarda çalışan iki hemşire yakın akrabam” dedi.

“SİZİN ELİNİZDEKİ KİTLER DANKDİK… BUNLARI SİZE KİM KAKALADIYSA, HESABINI SORACAĞIZ”

Sağlık Bakanlığı’na seslenen Arıklı, “Diyeceğim tek şey şu; elinizdeki test kitleri dandik. Ölü hücre ile canlı virüsü birbirinden ayıramıyor. Bu test kitlerini size kim kaça kakaladı ise bunun hesabını soracağız” diyerek tepki gösterdi.

Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2020, 16:38