Erhan Arıklı: “HP’nin kendisine görev verildiğinde ne olacak?"

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Kıbrıs TV ekranında yayınlanan ‘Sabah Sabah’ programına katılarak, hükümet kurma çalışmalarını değerlendirdi.

YDP Genel Başkanı Arıklı, hükümet kurma görevini üstlenen Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’ı işaret ederek “Tıpkı Ersan Saner’in durumuna düştü” dedi.

Erhürman’ın, aynı anda iki taraf ile görüştüğünü dile getiren Arıklı, “Resmi olarak partilerle görüşeceksiniz akabinde diğer bir parti ile gayri resmi olarak görüşeceksiniz. Bu etik değil” ifadelerini kullandı.

“Atla deve değil… Kuracaksınız. Yağınızla kavrulmanın yoluna bakacaksınız” sözlerini kullanan Arıklı, iyi ilişkiler kurmak için uğraşılması gerektiğine değindi.

Netice itibari ile son gelinen noktaya da dikkat çeken Genel Başkan Erhan Arıklı, siyasi partilerin bu akşam veya gün içerisinde son kararlarını vereceklerini aktardı.

“HP’NİN DÖRTLÜYÜ DE BAŞARAMADIK DİYEREK SIRANIN KENDİSİNE GELMESİNE SAĞLAMAK”

Tüm siyasi partilerin geçtiğimiz günlerde yedikleri yemek hakkında da açıklama yapan YDP Genel Başkanı Arıklı, Erhürman’ın Başbakan olma hevesi olmadığını, tecrübeli isimlerin bakanlıklarda olması gerektiğini ifade ettiğini dile getirerek “Bu dönemde Erhürman’ın Başbakanlığınızın tartışılmaması lazım… Ben buna o yemekte karşı çıktım” dedi.

Halkın Partisi’nin Erhürman’ın teknokrat bakanlar konusuna sıcak baktıklarını, Erhürman’a “siz olmayın, ‘o kişi’ olsun Başbakan” noktasına getirdiklerini söyleyen Arıklı, bunun doğru olmadığını savundu.

Arıklı, “HP’nin dörtlüyü de başaramadık diyerek sıranın kendisine gelmesine sağlamak… Amaç o zaman üzüm yemek değil bağcıyı dövmek” ifadelerini kullanarak HP’nin hükümetin kurulma görevinin kendisine verilmesini beklediğini savundu.

Kıbrıs Postası