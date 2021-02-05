Erhan Arıklı: "Gereken yapılacak"

KIB-TEK gecikme faizine ilişkin açıklama yapmış, kapanma kararı dolayısıyla elektrik borçlarının ödenmesinin gecikmesi halinde faiz uygulanmaması yönünde yasa gücünde kararname çıkarılması gerektiğini, konunun Bakanlar Kurulu’nda olduğunu ve gerekli tedbirler alınarak, vatandaşın endişe duymaması gerektiğini bildirmişti.

KIB-TEK açıklamasının ardından Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı da yönetim ile bir görüşme gerçekleştirdiğini aktardı. Arıklı, “Kapalı dönemde ne kimsenin elektiriğini kesmek ne de ödenmeyen borçlara faiz uygulamak lüksümüz yoktur. Gereken neyse yapılacaktır” dedi. Arıklı'nın söz konusu açıklaması şöyle: "Bugün basında çıkan bu yazı ile ilgili olarak Kıb-Tek yönetimi ile görüştüm. Dedikleri; 'Mesele tamamen bankaların otomatik ödemeleri ile ilgilidir. Bizim faizleri silmek için yasal dayanağımız yoktur. Faizler in Bakanlar Kurulu kararı gerekir.' Kapalı dönemde ne kimsenin elektiriğini kesmek ne de ödenmeyen borçlara faiz uygulamak lüksümüz yoktur. Gereken neyse yapılacaktır."