Erhan Arıklı: "Bilimsel veri görmeden kapanma için imza atmam"

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Diyalog TV'de katıldığı bir programda, bilimsel verileri görmeden kapanma kararına imza atmayacağını ifade etti.

"BİLİMSEL VERİLERİ GÖRMEM GEREK"

15 Şubat'ta sona erecek olan ülke genelinde sokağa çıkma yasağının uzatılıp uzatılmayacağıyla ilgili gelen soru üzerine Arıklı, "Bilimsel verileri görmeden kapanmaya imza atmam" yanıtını verdi.

Bilimsel verileri görmeden kesinlikle ikna olmayacağını söyleyen Arıklı, "Ben imza atmazsam, karar geçmez" diyerek, Bakanlar Kurulu'nda oybirliğiyle kararların üretildiğini işaret etti.

"ÜST KOMİTE GEREKÇELERİ SUNMAK ZORUNDA"

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin karar üretirken, mutlaka bilimsel verileri sunmak zorunda olduğunu vurgulayan Arıklı, "Tahminle karar alınmaz" dedi.

Arıklı, hangi kararların hangi gerekçeyle alındığının sunulması gerektiğinin altını çizdi.