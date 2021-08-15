Erhan Arıklı: "Bazı kesimlerin bütün beklentileri boşa çıktı"

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Teknecik Elektrik Santrali’nde kullanılmak üzere İaskenderun’dan adaya gelen bin 200 tonluk yakıt konusu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür etti.

“TEŞEKKÜRLER TÜRKİYE'M...” başlığıyla yaptığı paylaşımda bazı kesimlerin Teknecik’in akaryakıtsız kalmasını, ülkenin karanlığa gömülmesini ve hükümetin de istifa etmesini ve hatta KKTC’nin Rum kesiminden elektrik alınması beklediklerini öne sürerek “Bütün beklentileri boşa çıkan malum ihale mafyası ve onların kiralık kalemleri hala konuşmaya devam ediyorlar... Siz konuşun. Biz yapacağız...” dedi.

“KARŞILARINDA EN AZ ONLAR KADAR ZEKİ BİR EKİP VARDI”

Bahse konu kesimlerin kurdukları çarkı döndürebilmek adına hesap kitap yaptıklarını ve hükümete karşı oyun oynadıklarını iddia eden Erhan Arıklı, TPİC’e ait geminin bir anda Kıbrıs’a akaryakıt taşımaktan bir anda vaz geçtiğini diğer geminin de Dörtyol’a 5 günlük uzaklıkta olduğunu ve akaryakıt yükleyip 5 günlük akaryakıtı kalan Kıbrıs’a varmasının en az 8 gün süreceğini anlattı.

Her şeyin hesaplandığını, büyük bir kampanya ile ülkenin adım adım karanlığa sürüklendiğini öne süren Bakan Arıklı, “Unuttukları bir şey vardı. Karşılarında en az onlar kadar zeki bir ekip bulunuyordu” dedi.

“DERHAL TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ BAKANLIĞI İLE TEMAS KURULDU…”

Başbakan’ın başkanlığında gerçekleştirdikleri toplantıda ihtiyacın belirlendiğini, Türkiye’den gelecek geminin gelinceye kadar geçecek süre içinde ihtiyaç duyulacak akaryakıtın bir kısmının AKSA’dan, bir kısmının da Türkiye’den karşılanacağını kararlaştırarak harekete geçildiğini anlatan Erhan Arıklı, akaryakıtın ülkeye getirilmesi sürecini şu ifadelerle anlattı;

“Derhal Türkiye Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı ile temas kuruldu. Sayın Bakan Fatih Dönmez, Bakan Yardımcısı Alpaslan Bayraktarı görevlendirdi. Alpaslan Bayraktar eski TPİC Genel Müdürü idi. Halihazırda da TPİC dahil Enerji Bakanlığı’nın alt kuruluşlarından sorumluydu. Alpaslan Bayraktar Silopi’de bulunan 80 tankeri Dörtyol’a kaydırdı. Mersin’den bir Ro-Ro gemisi ayarlandı. Ve dün akşam tankerlerle ihtiyaç duyulan 1200 ton akaryakıt ülkeye getirildi. Yarın da 1200 ton Akaryakıt ülkeye getirilecek. Sonrasında her ihtimale karşı 1200 ton daha alınıp iş sağlama bağlanacaktı. Bu arada AKSA’nın da hakkını vermek lazım. Her ihtimale karşı oradan da akaryakıt taşındı.”