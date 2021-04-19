Erek Çağatay Pozitif, Kudret Özersay Temaslı

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Erek Çağatay, eşi Fatma Küçük Çağatay ile birlikte yaptırdıkları PCR test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.

Çağatay Dünyayı saran Covid-19 virüsü, mesafe-maske-hijyen kurallarına titizlikle uymaya çalışmamıza rağmen, ben ve eşim Fatma Küçük Çağatay'ı da olumsuz etkilemiştir.15 Nisan 2021 perşembe günü yaptırdığım PCR testimin neticesi negatif çıkmıştı. Ancak 18 Nisan 2021 pazar günü Leymosun Kültür Evi'nde yaptırdığımız PCR test sonucumuzun pozitif olduğu tarafımıza kısa bir süre önce bildirilmiştir. Sağlık durumumuzun genelde iyi olduğunu belirtmek isterim. Herkese sağlıklı günler dilerken tedbiri elden bırakmamak gerektiğini vurgularım dedi.

Öte yandan HP Genel Başkanı Kudret Özersay ise Çağatay çiftnin test sonuçlarının pozitif çıktığına işaret ederek, Erek Çağatay ile Cuma günü kapalı bir ortamda uzun süre birlikte olduklarını belirtti, temaslı kapsamında kendini izole ettiğini açıkladı.