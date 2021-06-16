Erdoğan Sorakın: “Adalı cinayetinin aydınlatılması için adım atmayı düşünüyor musunuz?”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, 1996 yılında faili meçhul bir cinayete kurban giden gazeteci Kutlu Adalı hakkında sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

Sorakın, “Kutlu Adalı 25 yıl önce faili meçhul, siyasi bir cinayete kurban gitti. 25 yıl sonra birçok itiraflar yapıldı. Ufak bir çaba ile cinayetin aydınlanması söz konusu” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Emniyet eski Müdürü Hanefi Avcı’nın yapmış olduğu açıklamada, "Böyle bir olayın içerisinde Mehmet Ağar ve Korkut Eken'in fiilen olduğunu görüyorsunuz. Şimdi eğer ortaya çıkan bilgilerle iyi bir araştırma yaparsanız her şey ortaya çıkacak" ifadelerini kullanmasına dikkat çeken Sorakın, şöyle devam etti:

“Sn. Cumhurbaşkanı, Sn. Başbakan, Sn. Başsavcı, Sn. Polis Genel Müdürü görev sizin, demokrasi, insan hakları ve aydınlık bir toplum açısından çok çok önemli olan bu olayın aydınlatılması için herhangi bir adım atmayı düşünüyor musunuz?”