Erdoğan Sorakın: “Ad-Hoc Komitenin çalışmalarına katılmayacağız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, BRT ekranlarında yayınlanan ‘Manşet+’ programına telefon bağlantısı ile katılarak, dün Meclis Genel Kurulu’nda iktidar partileri tarafınca kabul edilerek kurulan Ad-Hoc Komite, tartışmalara yol açması sonucunda CTP’nin nasıl bir rol izleyeceği yönünde açıklamalarda bulundu.
Sorakın, “Dün demokrasiye ciddi bir darbe indirildi. Muhalefet partileri hiç dikkate alınmadı... Meclis iradesi, halkın iradesi gözardı edildi” ifadelerini kullandı.
Kıbrıs Postası