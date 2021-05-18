Erdoğan Sorakın: “Ad-Hoc Komitenin çalışmalarına katılmayacağız”

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Ad-Hoc Komitenin ‘anti-demokratik’ olduğunu ifade ederek, bu komitenin çalışmalarına katılmayacaklarını, diğer muhalefet partileriyle görüşerek hukuka başvuracaklarını söyledi.