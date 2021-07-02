Erdoğan ile Avrupa Komisyonu Başkanı arasında ‘Kıbrıs’ gerginliği: "Kimin kim olduğunu öğrenemediler"

Arifiye'deki tank paleti fabrikasını ziyaretinde açıklamalarda bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz’deki faaliyetler ve Kıbrıs’a ilişkin açıklamalarda bulundu.

LEYEN İLE KONUŞMASI… “DUYDUM Kİ KIBRIS’A GİDECEKSİNİZ, ORADAN SERT MESAJLAR VERMEYİN”

20 Temmuz’da, geniş bir ekiple KKTC’ye geleceklerini anımsatan Erdoğan, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in, “Duydum ki Kıbrıs'a gideceksiniz, oradan sert mesajlar vermeseniz” dediğini, kendisinin de “Nasıl mesajlar vereceğimi de bana bildirirseniz, ben o metni orada okurum” yanıtını verdiğini söyledi.

“SEN ERDOĞAN'IN NE ZAMANDAN BERİ TALİMATLA KONUŞMA YAPTIĞINI ÖĞRENDİN”

Erdoğan, “Yani bunlar kimin, kim olduğunu hala öğrenememişler. Ya ben bu milletin bir evladıyım. Sen Erdoğan'ın ne zamandan beri talimatla konuşma yaptığını öğrendin. Biz hakkımız neyse bu hakkımızı söke söke alırız ve alacağız” ifadelerini kullandı.

“KIBRIS'TAKİ BÜTÜN O DENİZLERDE, PETROL ARAMA İŞLEMLERİMİZİ YÜRÜTECEĞİZ”

“Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'taki özellikle bütün o denizlerde, oralardaki petrol arama işlemlerimizi yürüteceğiz” diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şu anda yürütüyor muyuz? Yürütüyoruz. Sondaj yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Sismik araştırmalarımızı yapıyor muyuz? Yapıyoruz ve devamlı doğal gazın sinyalleri geldi. Şimdi inşallah hedef bir an önce oradan doğal gazı çıkarmak ve doğal gazı çıkardıktan sonra da zaten benim milletim çok daha rahatlayacak, çok daha ucuza doğal gazı kullanma imkanını yakalayacak. Bölgemizdeki dostlarımız ve kardeşlerimiz güven içinde olacak ki insani ve ekonomik ilişkilerimizi hep daha ileriye taşıyabilelim.”