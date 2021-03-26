Erdoğan: "Güney Kıbrıs bunu her zaman yapıyor"

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeni tip Koronavirüs salgınına mücadele kapsamında başlayan aşılama sürecine ilişkin bilgi veren Erdoğan, "Bu süreç ne getirir, ne götürür onu da bilemiyoruz. Mayıs-Haziran gibi bu iş tamamlansın bitsin, yaz mevsimine de huzurlu bir şekilde girmiş olalım" dedi.

Yerli aşıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyleyen Erdoğan, yabancı firmalardan alınan aşılara ilişkin ise şu bilgileri paylaştı:

"Çin'den aldığımız aşıların dışında Çin Dışişleri Bakanı'yla bunları görüştük. Çin ile yaptığımız ilk anlaşma 100 milyon faz anlaşmaydı. Bunun ilk fazı 50 milyon bize ulaşmış değil. Dün bunu hatırlattım. 'Bunu çok daha yakından takip edeceğim' dedi. 1,4 milyon BioNTech aşısı da elimize ulaştı. 10 milyon elimize ulaşacak. Rusya ile görüşmelerimiz devam ediyor. Aynı şekilde gelen aşılar bizi rahatlatacak. Aşıyı en tesirli kaynak olarak görüyoruz. İlaç çalışmaları devam ediyor. Bunları yerli olarak aşı çalışmalarımız devam ederken, ilaç çalışmalarımız da devam ediyor."

"GÜNEY KIBRIS BUNU HER ZAMAN YAPIYOR"

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde bir camiye yapılan saldırı ile ilgili gelen bir soruya ise Erdoğan, "Güney Kıbrıs'ta bu tür şeyler, yeni alıştığımız şeyler değil. Güney Kıbrıs bunu her zaman yapıyor. AB Zirvesi döneminde yapılması tahrikten başka bir şey değildir. Dışişleri Bakanlığımız gerekli girişimleri yapıyor" cevabını verdi.

TSK'DAKİ "İRTİCA" TARTIŞMALARI

Erdoğan, Harp Okulları ile Astsubay Yüksekokulları’na giriş şartlarında “irticai ve bölücü görüşleri benimsememiş veya bu faaliyetlere karışmamış olmak” hükmünün kaldırılması sonrası başlayan tartışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan tartışmalarla ilgili, "Muhalefetin bu tür eleştirilerine alışığız. İrticai faaliyet farklı bir olay. Terörle iltisaklı olay farklı bir olay. Bu bir düzenlemedir. Bakanlıklarımız bu tür düzenlemeleri yaparlar" dedi.

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ ATILAN ADIM TAMAMEN YASAL"

Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasına ilişkin gelen eleştiri ve tartışmalara da değinen Erdoğan, söz konusu sözleşmeden "Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile çıkılamayacağı" tartışmalarına tepki gösterdi.

Erdoğan şunları kaydetti:

"Muhalefet bu işleri bilmiyor. Bilse zaten böyle bir ifadeyi de yapmazlar. Cumhurbaşkanlığının attığı adım yasaldır. Bu yolda devam edecektir. Bunlar birçok şeyi karıştırıyor. Uluslararası anlaşmaların altında mıdır, üstünde midir havayı bulandırmaktan başka bir şey değildir. 3 ay sonra da bununla ilgili kararı açıklayacaktır. Biz de çıkmış olacağız. Bu bizimle alakalı değil. Yine Meclis ile alakası söz konusu değil. Girdiğimiz gibi çıkarız. Kimse önünü arkasını karıştırmasın. Çıkma kararı verdik, kendilerine bildirdik."