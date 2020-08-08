Erdoğan Akar hayatını kaybetti

Erdoğan Akar hayatını kaybetti
banner23

Ozanköy’de sakin Mustafa Erdoğan Akar (E-67), bugün saat 00.30’da  ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kızıyla ilişkisini öğrendiği çalışan yerine...
Kızıyla ilişkisini öğrendiği çalışan yerine...
  1. Türkiye

banner19

banner1

banner3

banner18