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Erdoğan Akar hayatını kaybetti
KKTC
08 Ağustos 2020 Cumartesi 14:33
Ozanköy’de sakin Mustafa Erdoğan Akar (E-67), bugün saat 00.30’da ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.
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