Erdoğan: 65 yaş üstüne ve 20 yaş altına kısmi sokağa çıkma izni

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6. kez toplanan kabine toplantısının ardından alınması beklenen yeni corona virüs önlemlerine ilişkin açıklamalarda bulunuyor..

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Corona virüs salgınında önemli bir noktaya gelmiş bulunuyoruz. Türkiye salgınla mücadelesini dört ana hedefte yürütmüştür.

Gelişmiş ülkelerin çoğunun zorlandığı bu dönemde Türkiye örnek bir mücadele ortaya koymuştur.

Yeni hasta sayımız artık binli rakamlarla ifade edilir hale geldi. İyileşen hasta sayısı katlanarak artıyor. Tüm sağlık çalışanlarımızın gayretleri neticesinde hastanelerimizde vicdanları karartan hiçbir görüntü oluşmadı.

Tüm adımları bilinçli ve kararlı bir biçimde attık. Şehirlerarası ulaşımı sınırlayarak hareketliliği azalttık.

Destek paketlerinin tutarı 200 milyar lirayı aştı. Kendi kendimize yetmekle kalmadık 57 ayrı ülkeye yardım yaptık.

İlaç ve aşı geliştirme çalışmalarını sürdürüyoruz.

Tedbirlerin önemli bir kısmında 1,5 ayı geride bıraktık. Tüm insanlarımızın eski günlerini özlediğini biliyoruz. Normal hayata dönüşü kademe kademe başlatacağız.

Normale döneceğiz ama bu yeni bir normal olacaktır. Sınırlamaların bir kısmı azaltılarak da olsa sürecektir. Maske ve temizlik konusundaki titizlik devam edecektir. Uluslararası seyahatin ne zaman tam anlamıyla açılacağı belirsizdir.

Bir normalleşme planı hazırladık. Bu takvim bir anda Mart ayının ilk günlerine geçeceğimiz anlamına gelmiyor.

Sağlık Bakanlığımız ülkemizdeki tüm sektörlerde rehber dökümanlar hazırlayarak ilgili kurumlara göndermeye başladı.

65 yaş üstüne ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırılması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz.

14 yaşına kadar çocuklar 13 Mayıs'ta 11.00 ile 15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle dışarı çıkabilecek.

15-20 yaş grubu, 15 Mayıs Cuma günü, yine aynı şartlarda ve aynı saatlerde dışarı çıkabilecek.

Bu hafta sonu da sokağa çıkma sınırlaması uygulamamızı sürdürüyoruz.

Kurallara uyulması şartıyla AVM'ler 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayacak.

Üniversite sınavı 27-28 Haziran tarihlerinde, LGS 20 Haziran'da yapılacak.

Şehirler arası giriş-çıkış sınırlandırmasını ilk etapta bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz. Bu illerimiz, Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'dır.

İstanbul, Ankara ve İzmir'deki ticari taksiler için tek-çift plaka uygulamasını, 5 Mayıs itibarıyla sona erdiriyoruz.

Temizlik şartlarının sağlanması, randevu sistemi ile çalışılması ve koltuk sayısının yarısı kadar müşteriye hizmet verilmesi şartıyla berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek.

Bugüne kadar piyasada satışına izin vermediğimiz cerrahi maske ve bez maske satışına halkımızın kolayca ulaşabileceği yerlerde izin vermeyi planlıyoruz. Bir üst fiyat belirleyeceğiz.

Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak. Milli Savunma Bakanlığının atama, görevlendirme ve personel temin faaliyetleri 1 Haziran'da, celp işlemleri 5 Haziran'da, bedelli askerlik işlemleri 20 Haziran'da yeniden başlayacaktır.

Ülkemiz içinde sayıları çok azalmış olmakla birlikte, hala varlıklarını sürdüren kılıç artığı teröristlerin eylem arayışlarına izin vermiyoruz.

Şayet terör örgütünü ve rejimi onların hamiliğine soyunanlar kontrol edemeyecekse, biz kendi gücümüzle hepsini de yola getirmesini biliriz. Gelişmelerin seyrine göre, önümüzdeki dönemde bu çerçevede yeni adımlar atabiliriz.

İnşallah yakında Libya’dan yeni müjdeli haberler alacağız.