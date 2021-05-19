Erdoğan 20 Temmuz'da KKTC'den dünyaya seslenecek

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Erdoğan 20 Temmuz'da KKTC'den dünyaya seslenecek
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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı  "Gençlerle kütüphane söyleşileri" programında gençlerle bir araya geldi..

Yakında petrol, doğalgaz müjdesi alırsanız şaşırmayın. Bizim Kıbrıs'tan vereceğimiz mesajlar tüm dünyayı ilgilendiriyor. Siz bu duruşu ortaya koymazsanız kimse sizi adam yerine koymaz. KKTC'de iki havaalanı var, biri Ercan, biri daha önce orada bulunan, SİHA'larımızın ve İHA'larımızın yer aldığı alan. Bölgede herhangi bir saldırıda güçlü olmamız lazım.

"YAKINDA FETÖ TAKIMINDAN DA BİRİNİ AÇIKLAYACAĞIZ"

Biz bugüne kadar çok Nurettin Sofi'ler öldürdük. Hedefimiz şu an kandil, orayı da çökertmemiz lazım. Rastgele bir yönetim yok ne yaptığını bilen, attığı adımı bilen, bu olanlama ile yürüyen bir Türkiye Cumhuriyeti var. Bunu da sürdüreceğiz. Yakında FETÖ takımından da önemli bir ismi açıklayacağız, şu anda elimizde. Kimi yakaladık, hesaba çektik, onun açıklamasını da yapacağız.

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Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2021, 23:24
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