Ercan’dan Gelen 2 Yolcuya Yasal İşlem…

Polis dün Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yapan ancak Bakanlar Kurulu kararı gereğince PCR test sonuçları çıkana kadar belirttikleri adreste kalmayan, biri berbere de giden iki kişi hakkında yasal işlem başlattı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, H.A.B.’nin (E-36) PCR testinin sonucu çıkana kadar belirttiği adreste kalması gerektiği halde Bakanlar Kurulu kararına uymayıp Köşklüçiftlik’te faliyet gösteren bir berber dükkanına gittiği, Y.A.’nın (E-35) da Bakanlar Kurulu kararına uymayarak belirtilen adreste kalmayarak yasal emirlere riayet etmedikleri tespit edildi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. (YIL/GÜL)