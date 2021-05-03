Ercan ve Dumlupınar'da yangın çıktı

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Ercan ve Dumlupınar'da yangın çıktı
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Ercan Havaalanı yakınlarındaki bir arazi ile Lefkoşa Dumlupınar bölgesinde 2 ayrı yangın meydana geldi.

Ercan Bölgesi'nde  bulunan Devlet Üretme Çiftliği'nin güney kısmındaki arazide meydana gelen yangın sonucu 400 metrekarelik alan içerisindeki kuru otlar yandı.

Lefkoşa'da Dumlupınar bölgesinde Azeri Sokak üzerinde meydana gelen bir diğer yangında ise yaklaşık 500 metrekarelik alan içerisinde bulunan kuru otlar, molozlar, eski araba parçaları, bir elektrik direği ile 4 ayrı eve ait su sayaçları ve plastik sulama hortumları yandı.  Çıkan her iki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

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