Ercan, Uluslararası mevzuata uygun hale getirilecek

Sivil Havacılık Dairesi Müdürlüğü, Ercan Havalimanı’nın yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında eksik olan mevzuatın hazırlanması için çalışmaları hızlandırdı. TC Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda eksiklik olarak tespit edilmiş olan bazı mevzuatlar ile birlikte, havalimanının uluslararası uçuşlara açılabilmesi için gerekli olan, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ve Avrupa Sivil Havacılık Konferansı (ECAC) kurallarına uyum çerçevesinde mevzuatlar tamamlanacak.

İlk tasarı meclise sunuldu

Birincil mevzuat olarak hazırlanan Sivil Havacılık Güvenlik Yasa Tasarısı görüşülmek üzere Meclis Genel Kuruluna sevk edildi. Tasarının Meclis İdari Komitesi gündeminde olduğu ve ilk olarak Meclis Genel Sekreterine konuyla ilgili bilgi verildiği kaydedildi.

Çalışmalar neticesinde yasa tasarısında birtakım düzenlemeler yapılmış ve yasaya ekli cetvellerin tüzük olarak düzenlenmesi gerektiğine karar verildiği kaydedildi.

Çalışmalar tamamlandığında Yasa Tasarısı Meclis İdari Komitesinde görüşülmek üzere hazır duruma getirilecek.

İkincil düzenlemelerden ise 8 tüzükten 7’si ve 4 plandan 1’i için taslak çalışmaların tamamlandığı, yasa tasarısında yapılacak değişiklikler neticesinde de yeni tüzük çalışmalarına da başlanılacağı belirtildi.

Tüm bunların ışığında yasa ve yasaya bağlı tüzüklerin yürürlüğe girmesiyle sivil havacılığa karşı yerde ve havada meydana gelebilecek her türlü yasa dışı eylemlere karşı temel sivil havacılık standartları belirlenmiş olacak. İlgili tüm kurum ve kuruluşların yetki ve sorumlulukları da bu mevzuatla birlikte düzenlenmiş olacak.

Hazırlanan mevzuatlar ise şöyle:

1- SİVİL HAVACILIK GÜVENLİK YASA TASARISI

SİVİL HAVACILIK GÜVENLİK YASASI ALTINDA YAPILACAK TÜZÜKLER

1-Havalimanları Önleyici Güvenlik Tedbirleri Tüzüğü

2-Hava Aracı Güvenlik Kontrolü Tüzüğü

3-Havalimanındaki Yolcu ve Kabin Bagajların Güvenliği Tüzüğü

4-Uçak Altı Bagajların Güvenliği Tüzüğü,

5-Kargo ve Postanın Güvenliği Tüzüğü,

6- Uçuş ve Havalimanı Tedarikçileri Güvenliği Tüzüğü

7-Sivil Havacılık Güvenlik Eğitimleri Tüzüğü

8-Havalanlarında Kullanılan Güvenlik Teçhizatı Standartları Tüzüğü

SİVİL HAVACILIK GÜVENLİK YASASI ALTINDA YAPILACAK PROGRAM VE PLANLAR

1-Sivil Havacılık Güvenlik Kalite Kontrol Programı

2-Havalimanı Güvenlik Programı

3-Muhtemel Harekât Tarzı Planı

4-Acil Durum Planı