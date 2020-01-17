Ercan normale döndü

Sivil Havacılık Dairesi , Ercan Havalimanı’nda bulunan pistin yeniden trafiğe açıldığını duyurdu.

Daire’den yapılan açıklama şu şekilde: “Ercan Havalimanı’nda bulunan 29 pist başı beton kaplama alanda yoğun trafik şartları altında rutin kontrollerde tespit edilen bir takım küçük çaplı çatlama ve kırılmalar usulüne uygun olarak tamir edilmiş olup pistin ilgili bölümü tekrar trafiğe açılmıştır.

Bu her havalimanında meydana gelebilecek rutin bir işlem olup bundan sonra da kontroller ve buna bağlı bakım onarımlar yapılmaya devam edilecektir. Ercan Havalimanının ve Ercan pistinin uçuş güvenliği açısından hiç bir sıkıntısı bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur”.