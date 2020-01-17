Ercan normale döndü

Ercan normale döndü
banner23

Sivil Havacılık Dairesi , Ercan Havalimanı’nda bulunan pistin yeniden trafiğe açıldığını duyurdu.

Daire’den yapılan açıklama şu şekilde: “Ercan Havalimanı’nda bulunan 29 pist başı beton kaplama alanda yoğun trafik şartları altında rutin kontrollerde tespit edilen bir takım küçük çaplı çatlama ve kırılmalar usulüne uygun olarak tamir edilmiş olup pistin ilgili bölümü tekrar trafiğe açılmıştır.

Bu her havalimanında meydana gelebilecek rutin bir işlem olup bundan sonra da kontroller ve buna bağlı bakım onarımlar yapılmaya devam edilecektir. Ercan Havalimanının ve Ercan pistinin uçuş güvenliği açısından hiç bir sıkıntısı bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur”.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Merkez Bankası faizde indirime gitti
Merkez Bankası faizde indirime gitti
  1. KKTC

banner1

banner19

banner3

banner18

escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara brazzers porno izle izmir escort izmir escort izmir escort gaziantep escort kayseri escort kayseri escort kayseri escort kayseri escort Tekirdağ escort Kütahya escort Yalova escort Çanakkale escort Balıkesir escort Aydın escort Manisa escort Muğla escort Afyon escort Tokat escort Sivas escort Trabzon escort Ordu escort Amasya escort