Ercan'la ilgili iddia: "Gece uçuşlarını askıya alın"

Yenidüzen gazetesinden Dila Şimşek’in haberine göre, Ercan Havalimanı’nda aşırı tahribattan dolayı 2 bin 755 metrelik pistin 300 metrelik bölümü kullanılamıyor.

Ercan pistini kullanan pilotlarla da görüşen gazete, pilotların, pistteki tahribatla ilgili uyarılarını şöyle aktardı:

“Kalkış için dönüş manevrasının yapıldığı alanda oluşan çökmeler ve pistteki tahribat sıkıntılı.”

Ercan pistindeki risk nedeniyle Türk Hava Yolları’nın özellikle “gece uçuşlarını askıya alma” yönünde yetkilileri uyardığını da iddia eden gazete, bir diğer sorunun ise, “piste yanaşma ışıklarının olmaması nedeniyle batıdan alana yanaşma ve inişlerde yaşandığını” aktardı.

Ercan yetkilileriyle de görüşen gazete, yetkililerin bu durumu “oldukça olağan” olduğunu savunduklarını, “yağışlardan dolayı pistin zarar gördüğünü ve risk teşkil etmediğini” söylediklerini yazdı.