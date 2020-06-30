Ercan Havalimanı Hazır

Covid 19 salgını önlemleri nedeniyle kapalı olan Ercan Havalimanı yeniden açılıyor.

Ercan Havalimanı’na ilk uçak sabaha karşı 02.20’de iniyor. İkinci uçak ise yarın sabah 08:00'de alana inecek

İstanbul’dan gelecek olan Pegasus uçağında 233 ve Türk Hava Yollarına ait uçakta 180 yolcu ülkeye gelecek.

Türkiye’den Kıbrıs’a gelecek olan yolcunun PCR testi yoksa uçağa alınmayacak.

Türkiye’den gelecek olan yolcular karantinaya alınmayacak. Ancak uçaktan inen yolcular Sağlık Bakanlığı tarafından çadıra alınarak ikinci bir PCR testi yapılacak ve alandan ayrılmadan PCR testi çıkana kadar konaklayacağı yerden ayrılmayacağına dair taahhütname imzalayacak.Sonuçlar 24 saat içerisinde belli olacak. Test sonuçlarına göre hasta olduğu tespit edilenler KKTC’de tedavi edilecek

KATEGORİLER BELİRLENDİ

· A Kategorisi: Malta, Bulgaristan, Norveç, Almanya, Avusturya, Finlandiya, Slovenya, Macaristan, İsrail, Yunanistan, Danimarka, Litvanya, Letonya, Lüksemburg, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan , İzlanda, Tayvan’dan çıkış yapan misafirler 72 saat içerisinde yapılmış olan ve negatif sonuç çıkmış PCR testi varsa Kıbrıs’a giriş yapabilecekler. PCR testi olmayan misafirler uçuşa kabul edilmeyecek.

· B Kategorisi: Türkiye, İsviçre, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Hırvatistan, Romanya, Estonya’dan çıkış yapan misafirlere çifte PCR testi denilen yöntem uygulanacak, üzerinden 72 saat geçmemiş negatif sonuçlu bir PCR testine sahip olmaları durumunda uçuşlara kabul edilecek ve Kıbrıs girişinde kendilerine tekrar PCR testi yapılacak ve bu testin negatif çıkması halinde ülkeye girişe izin verilecek, aksi halde karantinaya alınacak

· C Kategorisi (Yüksek Risk Grubu Ülkeler): Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Brezilya, Birleşik Krallık, İran, İtalya, İspanya, Fransa’dan gelecek misafirler 72 saat içerisinde yapılmış olan ve negatif sonuç çıkmış PCR testi varsa Kıbrıs’a giriş yapabilecekler ve ülkeye giriş yaptıktan sonra da masrafları kendilerinin ödeyeceği şekilde 14 gün karantinaya alınacaklardır

ERCAN HAVALİMANI HAZIR

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, Havalimanı İşletmeciliği olarak tarifeli uçuş seferlerine ara verildiği süreçte COVID-19’a karşı yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi.

Havalimanında sosyal mesafe kuralları olacak

Yolcularımızın uçağa biniş esnasına kadar sosyal mesafe kurallarına göre hareket etmelerine dikkat edeceklerini de anlatan Özçelik, “Ayrıca asansörler, yolcu oturma grupları gibi temasın çok olduğu alanlarda kişi sayısı kısıtlamalarına gidilerek tüm yüzey hijyenleri sürekli olarak sağlanacak. Bu yeni dönemde kurallara ne kadar dikkat edersek, COVID-19 sürecini de o kadar kısa zamanda atlatabileceğimize inanıyoruz” dedi.

Özçelik, yolcuların, misafirlerin ve tüm havalimanı çalışanlarının sağlığı için COVID-19 öncesinde olduğu gibi pandemi süresince ve sonrasında açıklanan kurallara uyulmasının herkesin sağlığı açısından önemli olduğuna dikkat çekti.

Özellikle terminal girişlerinde termal kamera, dezenfektanlı paspas, sosyal mesafe çizgileri ve tüm terminalde el dezenfektan istasyonlarının konduğuna işaret eden Özçelik, özellikle ülkeye girişlerde Sağlık Bakanlığı’na ait termal kameralarda yolcuların dikkatle sıcaklıklarının ölçülmesine devam edileceğini belirtti.

Güvenlik taraması öncesinde yolcu sıralarını daha iyi kontrol ederek insanlar arasında yeterli sosyal mesafenin korunmasını sağlayacaklarını kaydeden Özçelik, yolcuların olmadığı ve uçuşların az olduğu gece yarısından sonraki saatlerde Ercan Havalimanı’nın sürekli olarak temizlik kontrollerinin yapılıp ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına da devam edileceğini de ifade etti.

Kurallara uymak sağlığı getirir

Havalimanına gelen yolcular veya misafirlere çağrıda bulunan Özçelik, kurallara uyulması halinde hem kendi sağlığınız hem de çevrenizdeki insanların sağlığı açısından daha güvenli bir ortam yaratacağını söyledi.

Ercan Havalimanı’nda çalışan tüm personelin ofiste ve alanda çalışmaya geçmeden önce havalimanında ateşlerinin ölçüleceğini ve ona göre işbaşı yapacağına dikkat çeken Özçelik, “Tüm personel maske takacak ve maskeler gün içinde değiştirilecek şekilde çalışanlara dağıtılacak. Ofislerde sosyal mesafe ve hijyen kuralları hassasiyetle uygulanacak ve düzenli olarak dezenfekte işlemleri gerçekleştirilecek. İş sağlığı ve güvenliği kapsamında süreç en yüksek seviyede takip edilecek. Çünkü, yolcularımızın, misafirlerimizin ve havalimanı personelimizin güvenliği ve sağlığı birincil önceliğimizdir. Herkese sağlıklı yarınlar ve güvenli uçuşlar diliyorum.”