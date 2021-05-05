Ercan Havaalanı'nın ismi değişirse ne olur?

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, yeni havaalanına Dr. Fazıl Küçük, Geçitkale Havaalanı'na ise 'Ercan' isminin verilmesinin düşünüldüğünü açıklaması ile ilgili Hava Trafik Kontrol Şube Amirliği yapan Metin Aybars'tan bir paylaşım geldi.

Aybars, Ercan'ın yeni inşa edilen bir havaalanı olmadığını belirterek, adının değişmesi ile yaşanabilecek olumsuzlukları şöyle özetledi:

"Ercan zor kazanılmış bir KKTC markasıdır, kapalı bir alana atılması tüm kazanılımları bir kargaşaya sürükleyerek yapılan emeklere yazık olacaktır.

Ercan'da uçaklara yol gösteren, hizmet eden tüm seyrüsefer yardımcı cihazları ECN olarak kodlanmştır. Bunları değiştirmek mümkündür ama bir şekilde değişiklikten haberdar olmayan bir uçak ECN'yi takip ederek Geçitkaleye inmeye yönelelebilir. Çünkü KKTC Sivil Havacılık Teşkilatı dünya hava enformasyon haberleşme ağlarına ďahil değildir. ve NOTAM'lar dahil bilgiler ancak Türkiye üzerinden yaýınlandığından takip ve kontrol etmek gözden kaçabilir. Ercan Havaalanı'nın özellikleri, yaklaşma, iniş, kalkış planları, telsiz frekansları uzun yıllar yapılan uçuş ve çalışmalar sonucu birçok devletin havacılık otoriteleri ile havacılık şirketlerinin kayıtlarına geçmiştir. Bunları tekrardan değiştirmek hatalı, çok zor ve zaman alacaktır.

Ercan isminin Geçitkale Havaalanına verilmesi adı onore edilerek oraya verilen bir aziz şehidin tenzili şeref edilerek atıl bir alana verilmesi manasına gelir ki her ağzımızı açtığımızda şükranlarımızı ifade ettiğimiz Türk ordusuna karşı yapılacak büyük bir ayıp olacaktır. Ayrıca bol bol aksi propagandalara da malzeme olacaktır."

Aybars'ın açıklamasının tamamında şu ifadeler yer aldı:

"Birisi Sayın Tatar'a söylesin...

Dr. Küçük Vakfı'nın Sn Tatar'ı ziyareti dolayısıyla yaptığı beyanattan sonra daha önce de gündeme gelen ve sakıncaları ortaya konan Ercan Havaalanının isminin değiştirilmesi konusunun yeniden ısrarla gündeme geldiği anlaşılmaktadır.

Ercan söylendiği gibi 'Yeni inşa edilen' bir havaalanı değildir sadece oraya yeni bir terminal binası ve ilaveler yapılmaktadır. Yani Ercan ayni yerde yine bildiğimiz Ercan'dır.

Yeni bir terminal binası yapılması ile alakalandırılarak alanın adının değişmesi neler getirececektir:

Ta 1974'den beri Kuzey Kıbrıs'ta Ercan diye bir havaalanı olduğu ve bu alanın bulunduğu devlet tanınmış olmasa bile uluslararası kural ve kaidelere göre hava trafiğine hizmet veren bir yer olduğu çok uzun, zor şartlarda ve çok zor gerçekleştirilen uçuşlardan sonra dünya havacılığına tanıtılmıştır. Kısacaca Ercan zor kazanılmış bir KKTC markasıdır kapalı bir alana atılması tüm kazanılımları bir kargaşaya sürükleyerek yapılan emeklere yazık olacaktır.

Ercan'da uçaklara yol gösteren, hizmet eden tüm seyrüsefer yardımcı cihazları ECN olarak kodlanmştır. Bunları değiştirmek mümkündür ama bir şekilde değişiklikten haberdar olmayan bir uçak ECN'yi takip ederek Geçıtkaleye inmeye yönelelebilir çünkü KKTC Sivil Havacılık Teşkilatı dünya hava enformasyon haberleşme ağlarına ďahil değildir ve NOTAM'lar dahil bilgiler ancak Türkiye üzerinden yaýınlandığından takip ve kontrol etmek gözden kaçabilir. Ercan havaalanının özellikleri, yaklaşma, iniş, kalkış planları, telsiz frekansları uzun yıllar yapılan uçuş ve çalışmalar sonucu birçok devletin havacılık otoriteleri ile havacılık şirketlerinin kayıtlarına geçmiştir. Bunları tekrardan değiştirmek hatalı, çok zor ve zaman alacaktır.

Ercan isminin Geçitkale Havaalanına verilmesi adı onore edilerek oraya verillen bir aziz şehidin tenzili şeref edilerek atıl bir alana verilmesi manasına gelir ki her ağzımızı açtığımızda şükranlarımızı ifade ettiğimiz Türk ordusuna karşı yapılacak büyük bir ayıp olacaktır. Ayrıca bol bol aksi propagandalara da malzeme olacaktır.

Ayrıca bir de bu konunun TC Cumhurbaşkanı ve diğer ilgililere neden iletildiği de anlaşılmış değildir."