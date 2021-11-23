Ercan'da Ricky'den kaçamadı

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, olguları aktardı.

Polis, zanlı B.B.D'nin Kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri ithal ve tasarrufu suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 22.11.2021 tarihinde saat 12.30’da Ercan Havalimanı’nda KKTC’ne giriş yapmak isteyen zanlı B.B.D'nin üzerine Ricky isimli narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan üst aramasında giymekte olduğu pantolonunun kemeri altına gizlenmiş vaziyette dıştan 2 adet naylon ve 2 adet streç naylona sarılı yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanıla maddenin bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlının gönüllü ifadesinde konu maddeyi 19.11.2021 tarihinde İstanbul’da ismini bilmediği bir şahıstan 100 TL’ye aldığını ve içmek için ithale ettiğini belirttiğini anlattı.