Ercan'da rekor para yakalandı

Ercan'da rekor para yakalandı
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Ercan Havalimanı’nda dün saat 19:00 sıralarında Y.A. (E-38), tasarrufunda yasal limitin üzerindeki 90.000 ABD Doları ve 37.000 Euro nakit parayı yetkili makamlara bayan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildi. Y.A hakkında yasal işlem başlatıldı.
Para ve Kambiyo Yasası’na göre, yetkili makamlara bayan etmeden 10.000 Euro muadili döviz veya Türk lirasından fazla parayla KKTC’den çıkış yapılamıyor.

Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2020, 12:50
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