Ercan'da artık yangın helikopteri olacak

Bakanlar Kurulu, Türkiye’ye ait 1 helikopterin Ercan’da konuşlandırılması yönünde karar aldı.1 Temmuz tarihinden itibaren Ercan’da konuşlanması ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlayan hükümet, konu helikopter ile 6 – 7 kişiden oluşacak teknik ekibine gümrük işlemi yapılmaksızın gerekli izinlerin verilmesi yönünde karar üretti.Helikopterin KKTC’de konuşlandığı sürece konaklama masrafları, iaşe ibate giderleri ve Ercan Havalimanı'ndan yakıt temininin sağlanarak tüm giderlerin Orman Dairesi Müdürlüğü tarafından karşılanacağı kaydedildi.